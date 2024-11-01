El nuevo 'dedazo' musical incendia el PSOE de Badajoz: la sustituta de Gallardo pide explicaciones

Caras largas en el PSOE de Badajoz, que afronta las elecciones autonómicas con Miguel Gallardo imputado y ocho miembros de la Diputación provincial por el caso de David Sánchez, cuando la nueva presidenta del ente local se ha encontrado con un nuevo dedazo en la misma plaza para sustituir al hermano del presidente del Gobierno. El elegido, Miguel Calderon es la pareja de Ramón Díaz Farias, el responsable de recursos humanos que firma el anuncio de la provisión del puesto y hace la lista de admitidos.