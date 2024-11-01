El nuevo 'dedazo' musical incendia el PSOE de Badajoz: la sustituta de Gallardo pide explicaciones

Caras largas en el PSOE de Badajoz, que afronta las elecciones autonómicas con Miguel Gallardo imputado y ocho miembros de la Diputación provincial por el caso de David Sánchez, cuando la nueva presidenta del ente local se ha encontrado con un nuevo dedazo en la misma plaza para sustituir al hermano del presidente del Gobierno. El elegido, Miguel Calderon es la pareja de Ramón Díaz Farias, el responsable de recursos humanos que firma el anuncio de la provisión del puesto y hace la lista de admitidos.
| etiquetas: badajoz , diputación , conservatorio , david sánchez
Desde cuándo una diputación provincial y más de la provincia más pobre del país, tiene un programa de óperas?
Había que colocarlo como fuera y donde fuera. Bueno, a poder ser en la única capital de provincia que está a 10 km de la frontera portuguesa y fabricar una excusa para vivir alli pagando menos impuestos
Que tampoco vivía porque seguramente lo hacía de gratis en Moncloa
No es un enchufe
Es una puta regleta y de las largas
Y porque "A lo mejor tener demasiado conocimiento es contraproducente" era muy largo
La Diputación de Badajoz sustituye al hermano de Pedro Sánchez con la pareja de un amigo del vicepresidente tercero que es el responsable de recursos humanos.
Son las costumbres de la PSOE y hay que respetarlas
En UK la corona tiene un departamento de cisnes reales par mantener los cisnes del Tamesis que desde la edad media son propiedad de la corona
Pues es más lógico, útil y funcional que el 40% de los cargos públicos españoles
Pero como están en edificios contiguos, son "los"
Creo que hay altos cargos de administraciones que hacen chanchullos al margen del partido que controle la administración. Y este es uno de ellos. Sabiendo que les están mirando porque la Diputación de Badajoz está en el epicentro mediático y lo hacen igual. Es que clama al cielo. Que tengan que echar a uno o que alguien se vaya lo ven como oportunidad de que colocar a un pariente.