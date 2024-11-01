edición general
El nuevo 'dedazo' musical incendia el PSOE de Badajoz: la sustituta de Gallardo pide explicaciones

Caras largas en el PSOE de Badajoz, que afronta las elecciones autonómicas con Miguel Gallardo imputado y ocho miembros de la Diputación provincial por el caso de David Sánchez, cuando la nueva presidenta del ente local se ha encontrado con un nuevo dedazo en la misma plaza para sustituir al hermano del presidente del Gobierno. El elegido, Miguel Calderon es la pareja de Ramón Díaz Farias, el responsable de recursos humanos que firma el anuncio de la provisión del puesto y hace la lista de admitidos.

Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Y el PP que son mafia, ladrones y ademas matan gente por su dejadez, ya has vuelto alcama de tu ultimo ban.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Voxpopuli y sus mentiras y noticias con montaje
#2 perica_we
y tan ancho se ha kedao el tío xD
#8 Somozano
#6 recordemos que al principio era para dirigir el programa de óperas de la diputación
Desde cuándo una diputación provincial y más de la provincia más pobre del país, tiene un programa de óperas?
Había que colocarlo como fuera y donde fuera. Bueno, a poder ser en la única capital de provincia que está a 10 km de la frontera portuguesa y fabricar una excusa para vivir alli pagando menos impuestos
Que tampoco vivía porque seguramente lo hacía de gratis en Moncloa
No es un enchufe
Es una puta regleta y de las largas
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Es de primero de socialismo andaluz.
Y porque "A lo mejor tener demasiado conocimiento es contraproducente" era muy largo
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Para el que no lo entienda.
La Diputación de Badajoz sustituye al hermano de Pedro Sánchez con la pareja de un amigo del vicepresidente tercero que es el responsable de recursos humanos.

Son las costumbres de la PSOE y hay que respetarlas
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#1 No son las del PSOE, amigo. Son las del país. Y ya te digo que los patriotas de pulserita son los menos interesados en que se haga una auditoría general de cómo se adjudican plazas en mi país, porque fliparíamos. Por eso me he largado. Huele a mierda desde Nürnberg, con epicentro en Madrid.
#4 Somozano
#1 y todo ello para coordinar los conservatorios que como ocurre en toda España dependen de la Junta y no es ni de lejos un área de la que se encargue una diputación
En UK la corona tiene un departamento de cisnes reales par mantener los cisnes del Tamesis que desde la edad media son propiedad de la corona
Pues es más lógico, útil y funcional que el 40% de los cargos públicos españoles
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Y lo más curioso es que "los" conservatorios no existen, es un sólo conservatorio con dos grados de estudio, medio y superior.
Pero como están en edificios contiguos, son "los"
#5 perica_we
#1 pedazo nick, por cierto
#12 PerritaPiloto
#1 Mi teoría es que controlase quien controlase la Diputación, algunos la usan de agencia de contratación de parientes y amigos. El caso más paradigmático es la de Ourense, y parece que a muchos les ofende muchísimo menos que lo del hermano de Pedro Sánchez.

Creo que hay altos cargos de administraciones que hacen chanchullos al margen del partido que controle la administración. Y este es uno de ellos. Sabiendo que les están mirando porque la Diputación de Badajoz está en el epicentro mediático y lo hacen igual. Es que clama al cielo. Que tengan que echar a uno o que alguien se vaya lo ven como oportunidad de que colocar a un pariente.
alcama #7 alcama
Mientras miráis las gafas del perro, el PSOE os la mete doblada. No son un partido, son una mafia
