El nuevo cómic de Astérix y Obélix llevará a los galos a Lusitania

Astérix y Obélix, los galos más famosos de la historia del cómic, viajarán a Lusitania en el nuevo número de su saga, junto a su perro Ideafix, según lo revelado por fuentes de Les éditions Albert René y Salvat. El próximo tebeo de los dos personajes se publicará el próximo 23 de octubre. Astérix en Lusitania es el segundo guion que firma Farice Caro con el dibujante Didier Conrad, y para el que el que llegó a hacer más de medio millar de fotografías en un viaje a Portugal para inspirarse.

