El nuevo chatbot de RFK Jr. aconseja al público sobre 'mejores alimentos para insertar en el recto'

En esta ocasión, el departamento lanzó un nuevo sitio web de orientación dietética vinculado a las Pautas Alimentarias para Estadounidenses actualizadas, 2025-2030, que destaca la importancia de consumir alimentos integrales ricos en nutrientes y limitar los alimentos ultraprocesados. Al ingresar al sitio, los visitantes encontrarán un chatbot con inteligencia artificial que ofrece "respuestas reales sobre la alimentación". Algunos usuarios fueron más allá y preguntaron: "¿Qué alimentos puedo introducir cómodamente en el recto?".

Deviance #2 Deviance
Que se meta el un calabacín de 20 cms. de diámetro, y después que de consejos a lós demás el puto tarao este. Que hartazgo ya joder.
Apotropeo #5 Apotropeo
#2 Donde esté un buen melón que se quiten los calabacines
Asimismov #4 Asimismov *
¡Rectitud!
La nueva rectitud no es andar por el camino de la virtud, sino meter y meterse alimentos por el recto.
¡Gracias, RFKJr por abrirnos los ojos ... del culo!
pedrobotero #3 pedrobotero
Una polla
maspipinobreve #6 maspipinobreve
Pues no se me ocurre sino pepinos, calabacines, zanahorias y legumbres, muchas legumbres! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
