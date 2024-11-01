El nuevo chatbot de RFK Jr. aconseja al público sobre 'mejores alimentos para insertar en el recto'

En esta ocasión, el departamento lanzó un nuevo sitio web de orientación dietética vinculado a las Pautas Alimentarias para Estadounidenses actualizadas, 2025-2030, que destaca la importancia de consumir alimentos integrales ricos en nutrientes y limitar los alimentos ultraprocesados. Al ingresar al sitio, los visitantes encontrarán un chatbot con inteligencia artificial que ofrece "respuestas reales sobre la alimentación". Algunos usuarios fueron más allá y preguntaron: "¿Qué alimentos puedo introducir cómodamente en el recto?".