El nuevo capitalismo del desastre en el País Valenciano

Descubre como la DANA y las nuevas políticas de PP y Vox en el País valenciano están transformando el territorio, potenciando la especulación y generando resistència ciudadana y ecologista. La derogación parcial de la Ley de l’Horta, incrementa la desprotección del territorio y elimina las trabas a la construcción en terrenos inundables, surge de una mentira, que la hacía responsable de paralizar las obras de ampliación del barranco del Poio. [NOTICIA EN VALENCIANO]

#0 microblogging en el titular.
El titular real es:
La doctrina del xoc
Y te falta añadir en el titular que la noticia es en valenciano.
La verdad es que viendo las casas encima del barranco, que desde antiguamente se sabía peligroso, es demencial y era una catástrofe anunciada.
Pero nada, aquí todos y sobre todo la peperia sin cambiar el chip y yendo al contrario de lo que se debería hacer. Poco nos pasa, el "tiempo" nos pondrá en su sitio...
3 de cada 10 viviendas arrasadas fueron construidas durante la burbuja anterior, ahora insisten, el PSOE apenas se opone.

Marchando la siguiente masacre.

Un año después de la DANA, la construcción sobre zonas inundables en los municipios afectados sigue poniendo en riesgo a decenas de miles de personas www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/un-ano-des
Mentira en el comentario

Cuando haces el envío esto es lo que te sugiere como titular y es más descriptivo, ahora lo han cambiado pero sigue siendo válido. No hay que añadir nada en el titular, va en la entradilla

Pero bueno que no se sepa, vamos a por el siguiente genocidio
