El nuevo capitalismo del desastre en el País Valenciano

Descubre como la DANA y las nuevas políticas de PP y Vox en el País valenciano están transformando el territorio, potenciando la especulación y generando resistència ciudadana y ecologista. La derogación parcial de la Ley de l’Horta, incrementa la desprotección del territorio y elimina las trabas a la construcción en terrenos inundables, surge de una mentira, que la hacía responsable de paralizar las obras de ampliación del barranco del Poio. [NOTICIA EN VALENCIANO]
El titular real es:
La doctrina del xoc
Y te falta añadir en el titular que la noticia es en valenciano.
Pero nada, aquí todos y sobre todo la peperia sin cambiar el chip y yendo al contrario de lo que se debería hacer. Poco nos pasa, el "tiempo" nos pondrá en su sitio...
Marchando la siguiente masacre.
Un año después de la DANA, la construcción sobre zonas inundables en los municipios afectados sigue poniendo en riesgo a decenas de miles de personas www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/un-ano-des
Cuando haces el envío esto es lo que te sugiere como titular y es más descriptivo, ahora lo han cambiado pero sigue siendo válido. No hay que añadir nada en el titular, va en la entradilla
Pero bueno que no se sepa, vamos a por el siguiente genocidio