El nuevo capitalismo del desastre en el País Valenciano

Descubre como la DANA y las nuevas políticas de PP y Vox en el País valenciano están transformando el territorio, potenciando la especulación y generando resistència ciudadana y ecologista. La derogación parcial de la Ley de l’Horta, incrementa la desprotección del territorio y elimina las trabas a la construcción en terrenos inundables, surge de una mentira, que la hacía responsable de paralizar las obras de ampliación del barranco del Poio. [NOTICIA EN VALENCIANO]