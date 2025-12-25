edición general
Las nuevas sustancias tóxicas que se venden por internet: desde sales de baño hasta fertilizantes para plantas

El mercado de las drogas está cambiando. Cada vez hay una mayor proliferación de sustancias sintéticas más accesibles, potentes y peligrosas. Se les conoce, genéricamente, como nuevas sustancias psicoactivas (NPS), y muchas de ellas están fuera de toda regulación legal y lejos de ser detectadas en un control. Se multiplican a un ritmo sin precedentes e internet juega un papel clave. Se dividen en seis grupos: fenetilaminas, triptaminas, piperazinas, catinonas, cannabinoides sintéticos y un grupo heterogéneo que da cabida a otro tipo de drogas.

obmultimedia #1 obmultimedia
Se de alguna que otra persona enganchada a Descongestionantes nasales para la nariz como el Utabon
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Incluso venden detergente...y cuchillos...la dark gues.
