Nuevas pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad Bingen Zupiria

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido nuevamente objeto de pintadas amenazantes. En esta ocasión han aparecido en la localidad guipuzcoana de Lasao. En las pintadas se puede leer "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum). El sindicato policial Euspel ha condenado las pintadas en un mensaje publicado en redes sociales. "Los cobardes autoritarios continúan ensuciando las paredes de Euskadi con su enfermizo odio", han denunciado.