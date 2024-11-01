edición general
Las Nuevas Generaciones del PP, a Abascal: "Tú no trabajas"

Las Nuevas Generaciones del PP, a Abascal: "Tú no trabajas"

Santiago Abascal había criticado previamente al PSOE, a cuyos miembros había acusado de "ladrones", y decidió meter en el mismo saco al Partido Popular, puesto que "sigue pactando con ellos, aquí y en Bruselas"

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Vagos acusando a vagos...
Torrezzno #5 Torrezzno
#1 en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Pero quien es el tuerto?
yoma #2 yoma
Le dijo la sartén al cazo. xD xD
#6 Leon_Bocanegra
En una pelea a muerte entre PP y Vox ¿quién ganaría?

Exacto, la humanidad.
xyria #3 xyria
Entre gandules queda la cosa. Ya no se usa tanto la palabra gandul, ¿verdad? Me encanta sus sonoridad.
juvenal #7 juvenal *
Normal, si Abascal lo aprendió todo en Nuevas Generaciones  media
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Esto lo sabemos todos.....lo que no sé es si los de las NNGG lo saben porque lo han comentado entre chupitos, se lo ha chivado Noelia Nuñez, o alguno con más solera  media
#8 Hynkel
El que pueda hacer, que haga.

Vox recogiendo los resultados del ruido que esperaba recoger el PP.

Y el PP escocido porque tiene un competidor.

Los únicos que ganan de esto: los leopardos comecaras.
