·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11606
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7000
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
9091
clics
Una oda al self-hosting
4652
clics
La viñeta: Rabia
5798
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
más votadas
751
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
626
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
499
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
541
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
497
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
89
clics
Las Nuevas Generaciones del PP, a Abascal: "Tú no trabajas"
Santiago Abascal había criticado previamente al PSOE, a cuyos miembros había acusado de "ladrones", y decidió meter en el mismo saco al Partido Popular, puesto que "sigue pactando con ellos, aquí y en Bruselas"
|
etiquetas
:
abascal
,
trabajo
10
3
1
K
119
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
1
K
119
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Vagos acusando a vagos...
11
K
154
#5
Torrezzno
#1
en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Pero quien es el tuerto?
0
K
20
#2
yoma
Le dijo la sartén al cazo.
6
K
103
#6
Leon_Bocanegra
En una pelea a muerte entre PP y Vox ¿quién ganaría?
Exacto, la humanidad.
7
K
78
#3
xyria
Entre gandules queda la cosa. Ya no se usa tanto la palabra gandul, ¿verdad? Me encanta sus sonoridad.
5
K
77
#7
juvenal
*
Normal, si Abascal lo aprendió todo en Nuevas Generaciones
0
K
15
#4
The_Ignorator
Esto lo sabemos todos.....lo que no sé es si los de las NNGG lo saben porque lo han comentado entre chupitos, se lo ha chivado Noelia Nuñez, o alguno con más solera
0
K
11
#8
Hynkel
El que pueda hacer, que haga.
Vox recogiendo los resultados del ruido que esperaba recoger el PP.
Y el PP escocido porque tiene un competidor.
Los únicos que ganan de esto: los leopardos comecaras.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Exacto, la humanidad.
Vox recogiendo los resultados del ruido que esperaba recoger el PP.
Y el PP escocido porque tiene un competidor.
Los únicos que ganan de esto: los leopardos comecaras.