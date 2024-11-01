La nueva zona de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz impuesta por Irán bloquea la salida del petróleo de Emiratos por Fujairah [eng]

"La zona [de control iraní expandida] ahora cubre aguas frente a Fujairah, la ruta de desvío de los EAU para exportaciones de petróleo; si está dentro de las capacidades del debilitado ejército iraní hacerla cumplir, un bloqueo sobre Fujairah reduciría aún más los suministros globales de petróleo comercializado en hasta 1,5-1,8 millones de barriles por día."