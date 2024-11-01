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La nueva zona de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz impuesta por Irán bloquea la salida del petróleo de Emiratos por Fujairah [eng]

La nueva zona de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz impuesta por Irán bloquea la salida del petróleo de Emiratos por Fujairah [eng]

"La zona [de control iraní expandida] ahora cubre aguas frente a Fujairah, la ruta de desvío de los EAU para exportaciones de petróleo; si está dentro de las capacidades del debilitado ejército iraní hacerla cumplir, un bloqueo sobre Fujairah reduciría aún más los suministros globales de petróleo comercializado en hasta 1,5-1,8 millones de barriles por día."

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , economía , petróleo , ormuz
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3 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
alehopio #1 alehopio *
Los EAU tienen un oleocuto importante (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, ADCO) que transporta crudo desde los campos de Habshan hasta el puerto de Fujairah en la costa del Golfo de Omán, evitando completamente el Estrecho de Ormuz.

Irán ha ampliado su zona de control marítima para cubrir precisamente esas aguas frente a Fujairah.

Como consecuencia, incluso la ruta de desvío de petróleo respecto de Ormuz de los EAU ahora está bajo amenaza iraní. No pueden sacar su petróleo por el este sin…   » ver todo el comentario
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alehopio #2 alehopio
Iran has completely thwarted the United Arab Emirates' plan to bypass the Strait of Hormuz

xcancel.com/jacksonhinklle/status/2052091852791140817#m
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calde #3 calde
#2 EEUU gana por decimoquinta vez la guerra contra Irán "in a row"... :shit:
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menéame