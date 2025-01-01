edición general
La nueva vida de Cheikh Kane, de un agónico viaje en patera a ser modelo de grandes marcas: "Sigo pensando si fue real"

"El único objetivo para arriesgar mi vida era ayudar a que mis padres y mis hermanas pudieran comer", dice el senegalés, pero reconoce que fue duro: "Pensaba que íbamos a morir".

Rudolf_Rocker
Siempre lo mismo. Cogen a uno entre millones que ha tenido suerte y lo usan de escaparate. ¿Y los que mueren, los que quedan explotados o tirados? Silencio. Europa arruina sus países, luego vende este cuento y encima solo acepta al migrante que “sirve” como ejemplo de éxito. El resto, basura invisible.
nosomosnaiderl
#2 La verdad es que son vidas muy duras las que les ha tocado vivir.
Jacusse
#2 "Europa arruina sus países".

El típico mensaje que abre todo el espectro de culpabilidad y vuelve comprensivo el problema.
MarlonBlando
¿Se llama Cheikh? ¿No era Kwai Chang?
