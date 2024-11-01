edición general
Nueva variante K de la gripe: características que la diferencian de cepas anteriores

Los expertos subrayan que aunque la vacuna no evita todos los contagios, sigue reduciendo hospitalizaciones y gravedad de la enfermedad.

Incluso con una eficacia menor frente a la infección, la vacuna sigue protegiendo de lo esencial: la gravedad.
