Nueva tasa de basuras: por qué tu vecino paga otra cantidad y cómo puedes reclamar si no estás conforme

Crece la polémica ante la nuevas tasa de residuos en España. Los Inspectores de Hacienda alertan de una posible oleada de reclamaciones. Resolvemos todas las dudas de los consumidores. La cuota cambia según donde vivamos donde vivamos y esto no convence a todos. Los Inspectores de Hacienda están avisando de un aluvión de reclamaciones y aseguran que, pese a este nuevo impuesto, hay un déficit de 2.000 millones de euros. Los gatos de gestión, dicen, son superiores a los ingresos.