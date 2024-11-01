edición general
La nueva serie de Harry Potter sorprende a los fans: el personaje de Lord Voldemort podría ser interpretado por una mujer

Warner y HBO podrían estar barajando la posibilidad de contratar a una actriz para interpretar al antagonista de la historia creada por JK Rowling

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
No entiendo por qué.
Voldemort no es un personaje que sea importante si es hombre o mujer (por historia).

Pero si fuese trans, las risas serían infinitas (a pesar de ser asexuado, y que sería irrelevante en la historia)..
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#3 Ojala fuera trans, aunque fuera slo para joder a J. K. Rowling
#7 Eukherio
#4 Por principios debería negarse a cobrar el cheque, o donarlo a alguna asociación antitrans.
#13 sliana
#4 siendo el que no se puede nombrar, quien te dice que no o es?
#11 silzul
#3 Yo siempre me he preguntado... Si estas haciendo una historia de adaptación que es un transformer.¿Porque coño no haces otra historia original, haces lo que quieras y la llamas como te salga de orto?

Vamos lo digo por todos los que veis natural que una historia que hace relativamente poco fue producida, sea tan ampliamente transformada en tantos niveles como se planea con la serie... Mira que no soy fanatico de Harry Potter y sé que las películas ya fueron adaptaciones. Pero joder...
wildseven23 #14 wildseven23
#3 ¿No era homosexual, y tuvo rollete con Dumbledore? Lo digo desde el total desconocimiento, me leí los libros, pero no recuerdo apenas nada, ja, ja, ja.
#10 crissis
A mi si no es una mujer negra con pene empoderada a pesar de haber sido maltratada por blancos en su infacia me parece una serie fascista.
tdgwho #1 tdgwho
Espero que se quede en sueño húmedo y en un "podría" Porque esto ya sería cargárselo todo xD
#2 solojavi
#1 Pues no le veo nada malo a qué se estrellen, sin desearlo podrían colocar las originales a nivel de pelis clásicas.
#5 Leon_Bocanegra
Noooooooooo , malditos wokes! Van a destrozar la sag...
Nah ,la verdad es que me suda la polla.
Khadgar #12 Khadgar
#5 A ver si lo adivino, el videojuego también te sudó la polla. :roll:
Cehona #9 Cehona
Ya puestos que cambien a Harry Potter por un mago con acondroplasia como Willlow
unlugar #6 unlugar
Bueno... Voldemort lleva tanto postizo y maquillaje que podría interpretarlo hasta un reptiliano siempre que se sepa el papel y lo interprete correctamente.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
:troll: :troll: :troll: bueno ya hemos visto la caterva en la comic con de malaga...asi que mis dieses :popcorn: :popcorn:
