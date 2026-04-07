La nueva sanidad estadounidense ¡qué risa y que miedo también!  

Un divertido y más que sarcásticamente racionalista video que parodia (al estilo de la ya famosa serie “The Pitt”) la locura sanitaria que están desarrollando el criminalmente irresponsable encargado de la sanidad estadounidense y el presidente convicto de los EEUU. Y de regalo otros dos videos más serios, de esos que quitan la risa y le dejan a uno con muy mal cuerpo y que van especialmente dedicados a los que votan una y otra vez para destruir esa sanidad pública que nos mantiene a los ciudadanos normales vivos .