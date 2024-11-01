Una nueva protesta propalestina obliga a cancelar el final de la etapa de la Vuelta

La situación en la Vuelta ya es insostenible. Las protestas propalestinas obligaron este martes a suspender la 16ª etapa cuando faltaban 8 kilómetros para la meta en la cumbre del Castro de Herville, en la provincia de Pontevedra, y ahora ya no está claro si la carrera podrá llegar el domingo hasta Madrid. Hay llamamientos y movilizaciones contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, este miércoles en El Morredero, en el Bierzo leonés; el jueves en la contrarreloj de Valladolid y el fin de semana en Madrid.