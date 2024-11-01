edición general
Una nueva protesta propalestina obliga a cancelar el final de la etapa de la Vuelta

La situación en la Vuelta ya es insostenible. Las protestas propalestinas obligaron este martes a suspender la 16ª etapa cuando faltaban 8 kilómetros para la meta en la cumbre del Castro de Herville, en la provincia de Pontevedra, y ahora ya no está claro si la carrera podrá llegar el domingo hasta Madrid. Hay llamamientos y movilizaciones contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, este miércoles en El Morredero, en el Bierzo leonés; el jueves en la contrarreloj de Valladolid y el fin de semana en Madrid.

XtrMnIO
Pro derechos humanos.

Anti desechos humanos.
7
repix
Poesía.
4
fofito
La organización de la vuelta no puede hacer nada...los manifestantes sí :-D
2
HeilHynkel
Tranquilos que es dos días viene a Valladolid donde aplaudirán a los sionazis a rabiar.
1
Barriales
Se lo recompensan en madriz. Le bailan un chotis ida y carapolla.
1
reithor
Sospecho que la megustalafruta va a aprovechar esto para que sus huestes plaguen los balcones de la capital con banderas sionistas, lo hagan cuatro gatos pero juntitos, y todas las cámaras enfoquen a esas posibles banderas.
0
Poll
¡¡Perico intensifies!!
0
R2dC
#5 El Landismo respiró aliviado. Mejor en un sprint chustero que en la subida de verdad, que es su terreno.
0
manc0ntr0
Bravo!
0
Hoypuedeserungrandia
Hay que tener la jeta de cemento para salir como director de la vuelta y soltar que solo es deporte, que los deportistas no tienen nada que decir.
0
Madmaxi
El domingo sera de traca... el dia de las fuerzas armadas. La castellana mas azul y verde que nunca.
0

