Nueva polémica en Huesca: el torero Manuel Escribano ondea una bandera de España con el lema “Sánchez a prisión”  

Después de los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta”, el presidente del Gobierno ha vuelto a ser protagonista involuntario en el segundo día de festejos taurinos en la Feria de la Albahaca, que ha generado un importante revuelo. El torero Manuel Escribano finalizó su faena y, mientras lo celebraba, recibió una bandera de España desde el público en la que se leía el lema “Sánchez a prisión”. Con ella dio la vuelta al ruedo. Relacionada: www.meneame.net/story/consejero-azcon-alienta-insultos-presidente-gobi
Tienen a sus minions desesperados repartiendo los 4 memes que tienen por donde les dejan, tapando que el primer candidato a acabar preso es el novio de la Ayuso, y es patético siempre, si no es en una plaza de toros es un sitio cutre parecido. "sanchez a prisión", una pintada así pusieron hace poco por mi zona, qué imagina la gente al pasar, que es una expresión de rabia juvenil, no, saben que 4 borjamaris con carnet del PP o equivalentes bajaron de un coche a hacerla cagando leches. Es que solo tienen 4 frases.
Todavía siguen con el botijo.
Estas cosas son las que me hacen ver que estoy en lado correcto.
Cosas de primates.
Algo así como matanza.
Al final son ellos mismos los que se retratan.
Ejemplos de ultraje a la bandera y su consideración legal:
Rajar la bandera:
El Tribunal Supremo ha condenado a multas a personas que rajaron una bandera española en un acto público, argumentando que no se trata de un ejercicio de libertad de expresión, sino de un acto de intolerancia y violencia.
Quemar…
No obstante, cabe indicar que el derecho a la libertad de expresión sí tiene límites, y acusar a alguien de algo sin pruebas está rondando dichos límites al constituir un posible delito contra el derecho al honor.
En cualquier caso, como conclusión, sí tengo claro que hay una línea que este torero está bordeando, la borderline