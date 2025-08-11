edición general
Nueva polémica en Huesca: el torero Manuel Escribano ondea una bandera de España con el lema “Sánchez a prisión”

Nueva polémica en Huesca: el torero Manuel Escribano ondea una bandera de España con el lema “Sánchez a prisión”  

Después de los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta”, el presidente del Gobierno ha vuelto a ser protagonista involuntario en el segundo día de festejos taurinos en la Feria de la Albahaca, que ha generado un importante revuelo. El torero Manuel Escribano finalizó su faena y, mientras lo celebraba, recibió una bandera de España desde el público en la que se leía el lema “Sánchez a prisión”. Con ella dio la vuelta al ruedo. Relacionada: www.meneame.net/story/consejero-azcon-alienta-insultos-presidente-gobi

victorjba #1 victorjba
Bueno, el 99% del público serían unga-ungas, todo normal.
8 K 100
Dene #6 Dene
"Es mejor estar callado y que la gente piense que eres un gilipollas fascista, que sacar una bandera y sacarlos de dudas"
8 K 88
Destrozo #7 Destrozo
Ya están tardando en retirar hasta el último céntimo de dinero público para semejante barbarie. Y multar a la administración que lo haga.
6 K 56
Dene #13 Dene
#7 que será un hay-untamiento del PP
1 K 19
oso_poliamoroso #12 oso_poliamoroso
Qué dictadura más rara.
5 K 48
#33 Mengüi
#12 Censura a tope.
0 K 9
#15 bibubibu
En cuanto al toreo, siempre será todo mi apoyo al toro.
3 K 38
A.more #3 A.more
Si por mi fuera, este patriota no volvía a torear. Cria HDP y tendrás asesinos para la próxima guerra civil. Este sería de los que fusilaron rojos. Rabioso de no haber nacido en otra época. España de banderita
2 K 28
#8 daniMate
#3 on quitarle la subvenciones serían suficiente para que el toreo desapareciese por si solo.
5 K 55
#19 brandao *
#3 está el tipo tras acabar la faena como para preocuparse de lo que ponga, mientras no tenga una polla dibujada. Me fijaría más en el portador original.
Tienen a sus minions desesperados repartiendo los 4 memes que tienen por donde les dejan, tapando que el primer candidato a acabar preso es el novio de la Ayuso, y es patético siempre, si no es en una plaza de toros es un sitio cutre parecido. "sanchez a prisión", una pintada así pusieron hace poco por mi zona, qué imagina la gente al pasar, que es una expresión de rabia juvenil, no, saben que 4 borjamaris con carnet del PP o equivalentes bajaron de un coche a hacerla cagando leches. Es que solo tienen 4 frases.
0 K 8
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
Es bien sabido que los toreros no tienen muchas luces solo las del traje, son bastante burros y alguno hasta analfabeto.
0 K 20
Cehona #31 Cehona
La España cañi.
Todavía siguen con el botijo.
0 K 16
valandildeandunie #24 valandildeandunie
La gente normal también hacemos uso del derecho a la libertad de expresión para reírnos de subhumanos como el torero y los infraseres que lo defienden
0 K 16
autonomator #5 autonomator
No hay nada como ver a un cenutrio haciendo cenutriadas.
Estas cosas son las que me hacen ver que estoy en lado correcto.
www.youtube.com/shorts/OPIMn-AK858
0 K 15
hijolagranputa #18 hijolagranputa *
¿Un que? ¿Un torero? ¿Pero no se habían extinguido ya?
0 K 11
mariettica #25 mariettica
El asesino y torturador señalando...
0 K 10
Arzak_ #35 Arzak_
Trogloditas balbuceando su primer sonido gutural 8-D
0 K 10
CharlesBrowson #21 CharlesBrowson
Es la canción del verano :troll: xD
0 K 9
aupaatu #23 aupaatu *
Putodefendiendo España de la invasión de toros ,en primera fila ,con la hija flaca de la Tizona y la rojigualda como muestra de su valor.
0 K 9
#22 lamonjamellada
Qué asco de sádicos a los que pagamos educación cuando deberíamos pagarles tratamiento para que aprendan a controlar sus impulsos. Hablo de todos los que están en esas plazas. No se salva uno.
0 K 8
tetepepe #36 tetepepe
Un traje de luces para un hombre sin luces y un montón de simios aplaudiendo.
Cosas de primates.
0 K 7
#28 oblitum
Cuanto más banderas más ladrones
0 K 7
#37 fremen11
Gora alka eta.........
0 K 7
#14 Raskin
Un icono intelectual
0 K 7
Pepa56 #30 Pepa56
Si esto es lo que nos espera Dios nos coja confesados. Los Borjamaris están rabiosos
0 K 6
Sandilo #2 Sandilo
Y cuál es la polémica? Hace uso de su libertad de expresión y eso es un derecho constitucional.
11 K -55
perrico #4 perrico
#2 Me parece tan justo como mi deseo de que el toro sea el ganador de esa justa.
9 K 105
tranki #27 tranki
#4 Yo más bien diría injusta
2 K 30
perrico #34 perrico
#27 Efectivamente. Yo he usado el sustantivo, pero si lo miro como adjetivo, debería haber usado otro término más preciso.
Algo así como matanza.
0 K 12
#9 brandao *
#2 Qué sesuda reflexión. Esta gente es que te hace pensar mas allá.
4 K 56
calde #29 calde *
#2 Error. Hace uso de su derecho a comportarse como un niño de 4 años en plena pataleta.

Al final son ellos mismos los que se retratan.

cc: #9 #10 #11 #20
1 K 22
SuperMichiron #10 SuperMichiron
#2 Para empezar dudo que lo haya escrito él. Tiene los acentos puestos y la caligrafía es bastante aceptable.
5 K 58
Veelicus #11 Veelicus
#2 Polemica no hay ninguna, esta ultrajando la bandera de españa, pero eso cuando lo hace un ciudadano con fachapass no pasa nada, ahora bien, si lo hace alguien indepe o rojillo...

Ejemplos de ultraje a la bandera y su consideración legal:

Rajar la bandera:
El Tribunal Supremo ha condenado a multas a personas que rajaron una bandera española en un acto público, argumentando que no se trata de un ejercicio de libertad de expresión, sino de un acto de intolerancia y violencia.

Quemar…   » ver todo el comentario
8 K 90
Ainhoa_96 #17 Ainhoa_96 *
#2 Yo tampoco veo realmente una polémica, tiene derecho a expresar su opinión y quedar como un subnormal a ojos de la mayoría de ciudadanos.

No obstante, cabe indicar que el derecho a la libertad de expresión sí tiene límites, y acusar a alguien de algo sin pruebas está rondando dichos límites al constituir un posible delito contra el derecho al honor.

En cualquier caso, como conclusión, sí tengo claro que hay una línea que este torero está bordeando, la borderline :-D
4 K 60
#20 javic
#2 Polémica ninguna. Hazme casito de manual. Pero se os olvida especificar que como los jueces son rojos comunistas bolivarianos no puede ir al juzgado, como es su obligación, si conoce hechos que motiven el ingreso en prisión del presidente del gobierno, que hemos elegido el conjunto de españoles en democracia.
1 K 19
Pejeta #32 Pejeta
#2 Por menos un rapero está en prisión y aquí un tonto nabo escribiendo
1 K 18

