edición general
Un consejero de Azcón alienta los insultos al presidente del Gobierno en pleno pregón de Huesca: “Déjales, que están contra Pedro Sánchez”

Un consejero de Azcón alienta los insultos al presidente del Gobierno en pleno pregón de Huesca: “Déjales, que están contra Pedro Sánchez”

Algunos asistentes al chupinazo con el que han arrancado las fiestas han gritado "Pedro Sánchez, hijo de puta" frente a la alcaldesa, Lorena Orduna, y el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López (PP). El inicio de las fiestas patronales de Huesca ha estado salpicado por la polémica durante el pregón este sábado a mediodía en el balcón del Ayuntamiento. Ante los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” lanzados por algunas de las miles de personas que se han congregado en la Plaza de Catedral, la

etiquetas: fiestas , huesca , pregón , pedro , sánchez , consejero , dga , azcón
comentarios
#3 tromperri
Huesca esa ciudad que era muy muy relevante y que apenas perdió población ni nada con los gobiernos del PP.
Hay que ser cretinos…
victorjba #4 victorjba
#3 Huesca, esa ciudad donde se presentaron 4 candidaturas a la izquierda del PSOE, sacaron más del 15% de los votos y 0 concejales. Igual por eso hay alcalde del PP
cromax #7 cromax
#3 #4 He de romper una lanza a favor de Huesca capital... Aunque hay cantidad de gente rancia y con espíritu provinciano es más progresista de lo que su gobierno municipal indica.
Pero el catastrófico desacuerdo de las izquierdas que apuntas le regaló la alcaldía al PP. En concreto a una personaje que tiene menos luces que una patera.
sotillo #6 sotillo
#3 De derecha española
cromax #1 cromax *
Lo he puesto en política. Pero decir que hacen política a la banda del PP en la Diputación es mucho decir a esta panda de zoquetes. :troll:
Ahora Octavio López pide excusas:
www.elperiodicodearagon.com/aragon/2025/08/09/octavio-lopez-pp-pide-pe
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
#1 Insultar por insultar es tremendamente estúpido, se descalifica quien hace eso.
sotillo #5 sotillo
#2 Es que no dan para más, han sido criados como borregos y como borregos responden, ni puto caso
Andreham #8 Andreham
Una ciudad gobernada por el PP que está en la mierda se dedica a gritar contra el psoe.

Una muestra clara de lo que es este país.
