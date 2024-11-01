edición general
La nueva norma de Trump prohibirá abortar a las veteranas en la VA incluso en casos de violación e incesto (Eng)

La nueva norma de Trump prohibirá abortar a las veteranas en la VA incluso en casos de violación e incesto (Eng)

La administración Trump acabará con todos los abortos a pesar de que un tercio de las veteranas del ejército son supervivientes de agresiones sexuales. El proyecto de reglamento, que también prohíbe a los proveedores asesorar a las veteranas sobre la interrupción del embarazo, ha generado casi 20.000 comentarios en el registro federal de activistas conservadores, partidarios del derecho al aborto y veteranas, muchas de ellas supervivientes de agresiones sexuales. "Soy veterana, madre y mi aborto me salvó la vida", escribió Mary Dodson-Otten,

Uda
pero..no hay tiradores de élite?? No hay envenenadoras sin nada que perder? No hay NADIE??
mis_cojones_en_bata
#1 el que lo intentó, falló por centímetros :-/
Verdaderofalso
Pero la mala era Kamala :troll:
UNX
Di no a la agenda 2030, sí al proyecto 2025 :roll:
Verdaderofalso
#4 es increíble como cuela el mensaje contra la Agenda 2030 que tiene buenas intenciones y medidas pero contra la agenda fascista nadie mueve un labio o niegan que exista xD
pepel
Trump se ha afiliado a VOX.
obmultimedia
#2 VOX ha copiado a Trump
Milmariposas
"un tercio de las veteranas del ejército son supervivientes de agresiones sexuales"

Siendo como es un agresor sexual, se la bufa... Qué esperábamos?
DonaldBlake
"a pesar de que un tercio de las veteranas del ejército son supervivientes de agresiones sexuales"

A mí me ha llamado más la atención esto.
lamonjamellada
Pero el feminismo es innecesario, recordadlo y hacer caso a los expertos que lo cacarean por mnm. Porque los derechos de las mujeres no están en riesgo ni se ponen en la picota constantemente.
