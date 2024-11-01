La nueva norma de Trump prohibirá abortar a las veteranas en la VA incluso en casos de violación e incesto (Eng)

La administración Trump acabará con todos los abortos a pesar de que un tercio de las veteranas del ejército son supervivientes de agresiones sexuales. El proyecto de reglamento, que también prohíbe a los proveedores asesorar a las veteranas sobre la interrupción del embarazo, ha generado casi 20.000 comentarios en el registro federal de activistas conservadores, partidarios del derecho al aborto y veteranas, muchas de ellas supervivientes de agresiones sexuales. "Soy veterana, madre y mi aborto me salvó la vida", escribió Mary Dodson-Otten,