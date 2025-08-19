edición general
Una nueva luna orbitando Urano descubierta por el Telescopio James Webb (ING)  

Con el telescopio espacial James Webb, un equipo del Southwest Research Institute ha descubierto una nueva luna de Urano, llamada provisionalmente S/2025 U1. Con solo 10 km de diámetro, pasó inadvertida incluso para la Voyager 2 hace casi 40 años. Es la 14ª luna interior del planeta, situada entre Ofelia y Bianca, a unos 56.000 km de su centro. Su órbita casi circular sugiere que se formó allí mismo. El hallazgo revela la complejidad del sistema de lunas y anillos de Urano.

