La nueva geopolítica de América en la era imperial de Trump
Tras Venezuela, el magnate quiere dominar todo el hemisferio occidental y expulsar a China de la región
geopolítica
,
china
,
américa
,
occidente
,
recursos naturales
actualidad
3 comentarios
#1
Barriales
Eso es imposible.
Trump es un mal pasajero. China, no.
0
K
7
#2
sotillo
#1
Mientras Trump va trincando de aquí y de allá y va dejando a sus amigos colocados
0
K
11
#3
Barriales
#2
en cuanto lleguen otros, a los prescindibles, los fusilan.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Trump es un mal pasajero. China, no.