·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9895
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
4923
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
3735
clics
La bici de Benjamín
4179
clics
Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes
4151
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
más votadas
527
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
304
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
496
Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"
343
Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)
423
El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
33
clics
La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores: “Llevo cuatro años comprando fuerte”
El metal precioso supera en rentabilidad a Bolsas y criptomonedas en lo que va de año, y su precio ha marcado máximos históricos esta semana.
|
etiquetas
:
oro
,
inversión
3
1
0
K
44
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
cosmonauta
#7
Pues yo al revés. Un ETF me parece bien porque es bastante líquido pero un lingote físico, guardado en casa o donde sea, me generaría un montón de problemas tipo TOC.
1
K
22
#3
soberao
Las burbujas nunca acaban bien aunque tengan momentos que parece que se ha redescubierto el capitalismo y el mundo de las inversiones .
1
K
22
#5
francesc1
*
#3#4
En este caso el oro no está en esta categoría de burbuja. Tras años de manipulación de su precio, ahora los bancos centrales en un afán proteccionista están acaparando oro desde el 2023 y este va a tener en breve el precio que le toca con respecto a la inflación que estamos sufriendo
0
K
11
#7
Veelicus
#2
yo a traves de ETF tampoco compraria, pero oro fisico si.
Cuando empieze la guerra entre EEUU vs China el oro se disparara, los chinos lo saben y por eso estan comprando a todo trapo.
cc
#5
0
K
11
#2
Torrezzno
*
No es un bien productivo, no da dividendos. La mayoría de gente no lo "posee" sino que invierte a través de un etf. No se, a mi no me convence
0
K
14
#6
francesc1
*
#2
El oro funciona como método de valor e intercambio desde hace más de 6000 años. Supongo que en este caso la historia algo nos enseña.
2
K
33
#9
Torrezzno
#6
no digo que no valga. Digo que no da dividendos. Lo tienes ahí parado hasta que lo vendas. Tradicionalmente el interés compuesto de los stocks ha dado mejor resultado que el oro.
Comprar oro para diversificar en caso de crack bursátil. Ok. Para sacarle rendimiento? No lo veo tan claro.
Buffet por ejemplo siempre lo ha desaconsejado
1
K
26
#11
BlackDog
#9
El oro es un valor refugio, la gente está comprando oro porque no queda mucho para que la FED empiece a bajar los tipos de interés y esto hará que a corto plazo el dólar pierda valor, por otro lado es muy probable que Trump empiece a darle a la maquinita de imprimir dinero, lo que hará que el dólar pierda mas valor.
La gente mete su dinero en oro para que su dinero no se vea afectado, porque el oro en este escenario subirá y mientras la gente que tenia 1.000$ ve como en cuestión de unos meses sus 1.000 pasan a valer 800, la gente que metio esos 1.000$ en oro en unos meses tendrá 1.200$ evitando que sus 1.000 de inversión inicial pierdan valor, o incluso ganando algo.
1
K
18
#12
Torrezzno
#11
así es, pero la gente común no es un banco central. En algún momento lo tienes que convertir en moneda. Mientras tanto puede subir o bajar siendo improductivo
0
K
14
#13
BlackDog
#12
Esta claro que la gente acabará rotando ese capital a otros activos, también habrá quienes lo dejen ahí parado, depende del tipo de inversor que sean
0
K
7
#8
Dragstat
#2
siempre depende de si hay alguien dispuesto a pagar más, es decir si hay confianza en el activo. Es igual que las criptomonedas o el arte, si la gente piensa que es un refugio de valor va a subir, y si hay dinero la burbuja puede que no explote aunque no valga nada intrínsecamente.
0
K
19
#15
chocoleches
El oro no da rendimiento alguno por sí mismo, ni reparte dividendos ni genera intereses, por lo que es un tipo de inversión jodido, el único retorno viene de una hipotética subida de cotización. Esto lo pone a la altura de las criptos o los cromos de Pokemon.
Buena suerte a los inversores, aunque siendo correctos, son especuladores.
0
K
12
#1
MoñecoTeDrapo
Compartiendo las miradas
Con las luces apagadas
Empiezo a sentirme yo mismo
A sentirme más seguro
Comprando fuerte, comprando fuerte
0
K
10
#4
cunaxa
Una burbuja más.
Señal de que el sistema económico actual falla.
0
K
8
#14
Kuruñes3.0
Cuando todos quieren comprar es el momento de vender.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando empieze la guerra entre EEUU vs China el oro se disparara, los chinos lo saben y por eso estan comprando a todo trapo.
cc #5
Comprar oro para diversificar en caso de crack bursátil. Ok. Para sacarle rendimiento? No lo veo tan claro.
Buffet por ejemplo siempre lo ha desaconsejado
La gente mete su dinero en oro para que su dinero no se vea afectado, porque el oro en este escenario subirá y mientras la gente que tenia 1.000$ ve como en cuestión de unos meses sus 1.000 pasan a valer 800, la gente que metio esos 1.000$ en oro en unos meses tendrá 1.200$ evitando que sus 1.000 de inversión inicial pierdan valor, o incluso ganando algo.
Buena suerte a los inversores, aunque siendo correctos, son especuladores.
Con las luces apagadas
Empiezo a sentirme yo mismo
A sentirme más seguro
Comprando fuerte, comprando fuerte
Señal de que el sistema económico actual falla.