Una nueva exposición en el British Museum pone sobre la mesa que el 50% de los samuráis del periodo Edo en Japón eran mujeres

La institución londinense presenta 'Samurai' con más de 280 objetos y material digital cedido por 29 colecciones, y plantea que muchas integrantes femeninas formaron parte activa de esa élite.

Dakaira #1 Dakaira
Mensjain para los señoros a los que se les trastoca el mundo porque nuevas investigaciones, muchas con perspectiva de género, y alejándose de los preceptos del terrible s. XIX:

No se cambia la historia, se mira y se enseña lo que no nos mostraron, si no gusta pues ye lo que hay...

Si te incómoda que las mujeres formasemos parte de la vida, haztelo mirar. Introspección y si no puedes vete al psicólogo, te echará una mano para descubrir que es lo que te da tanta inseguridad respecto a las mujeres.

Un besi :-*
