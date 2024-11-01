·
Una nueva exposición en el British Museum pone sobre la mesa que el 50% de los samuráis del periodo Edo en Japón eran mujeres
La institución londinense presenta 'Samurai' con más de 280 objetos y material digital cedido por 29 colecciones, y plantea que muchas integrantes femeninas formaron parte activa de esa élite.
etiquetas
período edo
samuráis
mujeres
6
1
1
K
91
cultura
1 comentarios
relacionadas
#1
Dakaira
Mensjain para los señoros a los que se les trastoca el mundo porque nuevas investigaciones, muchas con perspectiva de género, y alejándose de los preceptos del terrible s. XIX:
No se cambia la historia, se mira y se enseña lo que no nos mostraron, si no gusta pues ye lo que hay...
Si te incómoda que las mujeres formasemos parte de la vida, haztelo mirar. Introspección y si no puedes vete al psicólogo, te echará una mano para descubrir que es lo que te da tanta inseguridad respecto a las mujeres.
Un besi
1
K
31
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
