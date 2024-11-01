Nueva evidencia de aprendizaje social en aves: los loros aprenden qué alimentos son seguros por imitación

Los loros salvajes aprenden rápidamente a comer nuevos alimentos imitando el comportamiento de otros miembros de su grupo social, lo que propicia que el conocimiento sobre la dieta se difunda por la comunidad, según ha comprobado un equipo de investigadores liderado por científicos de la Universidad Nacional Australiana.



Cuando un loro se encuentra con un alimento nuevo les surge un dilema: alimentarse o arriesgarse a intoxicarse. Este estudio analizó el comportamiento de más de 700 cacatúas de cresta amarilla en el centro de Sídney.



Primero, entrenaron a cuatro de las aves para que comieran almendras sin cáscara pintadas de azul o rojo. Las aves no entrenadas los evitaban pero cuando entraban en contacto con un ave entrenada, las no entrenadas comenzaron a consumirlo.