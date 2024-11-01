La nueva era de las bandas latinas en Catalunya: grupos descontrolados de jóvenes armados alertan a los Mossos

Hace meses que los agentes de los Mossos que están a pie de calle, sobre todo en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, han detectado un incremento preocupante de grupos de jóvenes, organizados, muy violentos, que protagonizan incidentes con armas blancas. Las fuentes oficiales de los Mossos, en cambio, preguntadas por dispositivos especiales para controlar estas bandas latinas, los negaban. Incluso, han asegurado los últimos años que no había este tipo de bandas en nuestro país y que se habían erradicado hace tiempo.