Nueva actualización de seguridad de Windows: nueva oleada de problemas

Según los informes, se ven afectados una gran cantidad de versiones de Windows para cliente y servidor. Esto implica Windows 11 (24H2, 23H2, 22H2), Windows 10 (22H2, 21H2, 1809, versiones LTSC y LTSB), además de Windows Server 2025, 2022 y anteriores. En resumen, prácticamente todas las versiones de Windows en uso activo desde 2012 en adelante están afectadas. Además del problema del UAC, Microsoft ha confirmado que la actualización está dañando funciones críticas como “Restablecer este equipo” y “Solucionar problemas mediante Windows Update”

#1 chavi
Nah!!
Se reinstala y listo.
Windows es fácil...
#2 aletmp
Ya por fin se van notando el codigo generado con IA?
