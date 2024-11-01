"Nuestra vida está en una especie de limbo": hablan migrantes que estaban a un paso de ser estadounidenses, pero el gobierno de Trump canceló su ceremonia de ciudadanía

Sanam, una inmigrante iraní que llegó a Estados Unidos hace más de una década, estaba a punto de convertirse finalmente en ciudadana estadounidense. Tras años de trámites, aprobaciones, pruebas y controles de seguridad, había llegado al último paso: la ceremonia de naturalización. Pero entonces, solo dos días antes de prestar juramento, el 3 de diciembre, el gobierno estadounidense canceló la ceremonia de forma repentina. Al principio, Sanam se quedó sorprendida y confundida, ya que no le dieron ninguna explicación.