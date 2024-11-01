edición general
El novio de Ayuso señala al fiscal general por la filtración del mail: "Me mató. Pasé a ser el delincuente confeso de España"

González Amador dice que desconocía el mail en el que "reconocía los hechos" de su causa por fraude fiscal.

jonolulu #4 jonolulu
No majo, delincuente ya eras.
#2 euacca
Confesar no te pude convertir en delincuente. Si tras confesar eres delincuente es que ya lo eras antes, no hay más.
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao
Es la técnica Mazón; la única víctima es él.
#3 Jodere
Lo fue y lo sigue siendo, tan pancho en la calle disfrutando del duplex.
camvalf #1 camvalf
Pero eso no lo filtro si gran amigo M.A.R.
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 No.
camvalf #7 camvalf
#5 ¿y como se enteró la prensa de la negociación?
Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#7 MAR filtró el correo donde parecía que la fiscalía le ofrecía un acuerdo a este señor, "alguien" filtró el correo anterior que daba contexto al correo ya filtrado, donde se dejaba claro que era este señor el que ofrecía un acuerdo a la fiscalía reconociendo los delitos.
JuanCarVen #6 JuanCarVen *
Todos los años saca Hacienda la lista de sus deudores, famosos muchos de ellos, y no se arma tanto revuelo.
jonolulu #11 jonolulu
#6 Una cosa es un deudor y otra un defraudador
#10 sliana
El quería ser delincuente en la intimidad para poder seguir con las actividades que le consiguieron el título
