El novio de Ayuso señala al fiscal general por la filtración del mail: "Me mató. Pasé a ser el delincuente confeso de España"
González Amador dice que desconocía el mail en el que "reconocía los hechos" de su causa por fraude fiscal.
|
etiquetas
:
ayuso
,
novio
,
gonzález amador
,
pp
,
fiscal
8
2
0
K
120
actualidad
11 comentarios
#4
jonolulu
No majo, delincuente ya eras.
9
K
104
#2
euacca
Confesar no te pude convertir en delincuente. Si tras confesar eres delincuente es que ya lo eras antes, no hay más.
4
K
43
#9
Ratoncolorao
Es la técnica Mazón; la única víctima es él.
0
K
20
#3
Jodere
Lo fue y lo sigue siendo, tan pancho en la calle disfrutando del duplex.
0
K
12
#1
camvalf
Pero eso no lo filtro si gran amigo M.A.R.
0
K
12
#5
Alakrán_
#1
No.
0
K
11
#7
camvalf
#5
¿y como se enteró la prensa de la negociación?
0
K
12
#8
Alakrán_
*
#7
MAR filtró el correo donde parecía que la fiscalía le ofrecía un acuerdo a este señor, "alguien" filtró el correo anterior que daba contexto al correo ya filtrado, donde se dejaba claro que era este señor el que ofrecía un acuerdo a la fiscalía reconociendo los delitos.
1
K
23
#6
JuanCarVen
*
Todos los años saca Hacienda la lista de sus deudores, famosos muchos de ellos, y no se arma tanto revuelo.
0
K
11
#11
jonolulu
#6
Una cosa es un deudor y otra un defraudador
1
K
15
#10
sliana
El quería ser delincuente en la intimidad para poder seguir con las actividades que le consiguieron el título
0
K
7
