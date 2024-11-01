edición general
3 meneos
11 clics
Una novela sobre los novios de Lorca busca productora para saltar a la televisión

Una novela sobre los novios de Lorca busca productora para saltar a la televisión

El ensayo de Pablo Ignacio de Dalmases rememora las relaciones sentimentales del escritor en los años 30

| etiquetas: television , libros , garcia lorca
2 1 0 K 36 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 36 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Los novios de Federico’, del historiador y periodista Pablo-Ignacio de Dalmases, es una biografía centrada en la identidad gay del poeta granadino. Según ha podido saber Confidencial Digital, la obra, publicada en marzo de 2024 por la Editorial Cántico, busca ahora dar el salto a la televisión y convertirse en una serie o miniserie de drama biográfico.  media
0 K 20
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
IMPORTANTE: hasta ahora, la homofobia institucionalizada no ha permitido que ninguna de las adaptaciones a la pantalla sobre la vida de Federico incluya ninguna escena homoerótica, cosa que sí ha pasado y varias veces con las recreaciones en pantalla de las biografías de escritores heterosexuales. por eso es MUY IMPORTANTE que por fin un proyecto así vea la luz (de nada!) (ejemplo: hemos visto a actores haciendo de Picasso follando con mujeres... por qué no puede verse a Federico follando con hombres? HO-MO-FO-BIA)
0 K 20
Froku #2 Froku
¿Ensayo o novela, en qué quedamos?
0 K 15

menéame