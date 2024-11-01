edición general
Un novedoso estudio revela las estrategias pioneras que empleó la Corona de Aragón para luchar contra la peste en el siglo XV

El reino de Aragón logró aplicar de manera eficiente una serie de medidas higiénicas y preventivas para evitar la expansión de la plaga en sus territorios.

Muy Interesante, quién te ha visto y quién te ve, que ya no sabe ni distinguir entre Corona de Aragón y Reino de Aragón.
No dan información de las máscaras con filtros, que conste..
