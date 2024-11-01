La noticia de 'La Razón' que omite un pequeño detalle: "Se les olvida que han sido PP, Vox y Junts"

El pasado día 26 el PP, Vox y Junts juntaron sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos-ley del Gobierno. Entre las medidas que decayeron, la deducción del 15% en el IRPF para compra de vehículos eléctricos en 2026. El diario dirigido por Francisco Marhuenda publicó entonces la siguiente noticia. "El Gobierno quita la deducción fiscal a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables".
En estas mierdas de omnibuses se ve el plumero de cada uno, y de lo que son capaces con tal de llevar la contraria al gobierno, incluso en contra de sus propios ciudadanos.
Se pueden aprobar una a una? SI, y seria lo mejor, y al final despues de muchos noes lo trocean y intentan aprobarlas, pero el retratado ya se queda.
Otra cosa es si ese retrato incide en sus votantes o no. A los votantes de derecha les da absolutamente igual, no van a cambiar su voto, y a la izquierda les sirve para tirar la piedra y acusar al contrario de hipocrita.
Mas allá de eso, no sirven para nada mas, ya que no suelen ser aprobados.
Vaya puto circo... En serio...
Los españoles merecemos algo mejor... O no... No sé...
Pero la culpa es de la oposición porque no gobierna
De momento no las ha perdido..aunque feijo diga lo contrario porque no quiere..pero si, las gentes pueden perder un gobierno medio decente y cambiarlo por gentuza nazi y más ladrona..pero no será por eso por lo que van a gobernar posiblemente el barbas chiringuitero y el muñeco amigo de narcos movido por la polla de Ayuso..van a hacerse con el poder porque la situación de la vivienda ha sobrepasado todos los límites.