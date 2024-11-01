edición general
La noticia de 'La Razón' que omite un pequeño detalle: "Se les olvida que han sido PP, Vox y Junts"

La noticia de 'La Razón' que omite un pequeño detalle: "Se les olvida que han sido PP, Vox y Junts"

El pasado día 26 el PP, Vox y Junts juntaron sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos-ley del Gobierno. Entre las medidas que decayeron, la deducción del 15% en el IRPF para compra de vehículos eléctricos en 2026. El diario dirigido por Francisco Marhuenda publicó entonces la siguiente noticia. "El Gobierno quita la deducción fiscal a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables".

#3 Perrota
Vaya cristo de omnibus. No entiendo cual es el objetivo respecto a aprobarlas una a una.  media
#6 Zamarro
#3 Se hace para retratar politicamente a los partidos.
En estas mierdas de omnibuses se ve el plumero de cada uno, y de lo que son capaces con tal de llevar la contraria al gobierno, incluso en contra de sus propios ciudadanos.
Se pueden aprobar una a una? SI, y seria lo mejor, y al final despues de muchos noes lo trocean y intentan aprobarlas, pero el retratado ya se queda.
Otra cosa es si ese retrato incide en sus votantes o no. A los votantes de derecha les da absolutamente igual, no van a cambiar su voto, y a la izquierda les sirve para tirar la piedra y acusar al contrario de hipocrita.
Mas allá de eso, no sirven para nada mas, ya que no suelen ser aprobados.
cosmonauta #2 cosmonauta
tremending!!
#4 Empakus
Otras cosas nos las meten con real decreto....
Vaya puto circo... En serio...
Los españoles merecemos algo mejor... O no... No sé...
FunFrock #1 FunFrock
No entiendo como el gobierno pierde elecciones. Si les dio la amnistía a Junts y eran parte del pacto de investidura.

Pero la culpa es de la oposición porque no gobierna xD
Alfon_Dc #5 Alfon_Dc
#1
De momento no las ha perdido..aunque feijo diga lo contrario porque no quiere..pero si, las gentes pueden perder un gobierno medio decente y cambiarlo por gentuza nazi y más ladrona..pero no será por eso por lo que van a gobernar posiblemente el barbas chiringuitero y el muñeco amigo de narcos movido por la polla de Ayuso..van a hacerse con el poder porque la situación de la vivienda ha sobrepasado todos los límites.
