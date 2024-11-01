La noticia de 'La Razón' que omite un pequeño detalle: "Se les olvida que han sido PP, Vox y Junts"

El pasado día 26 el PP, Vox y Junts juntaron sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos-ley del Gobierno. Entre las medidas que decayeron, la deducción del 15% en el IRPF para compra de vehículos eléctricos en 2026. El diario dirigido por Francisco Marhuenda publicó entonces la siguiente noticia. "El Gobierno quita la deducción fiscal a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables".