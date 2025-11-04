edición general
Noticia en desarrollo :Un avión de UPS se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville, según una fuente(inglés)

Noticia en desarrollo : Un avión MD-11 de UPS se estrella cerca del aeropuerto de Louisville, Kentucky, segundo información preliminar, dice una fuente. Es importante destacar que el avión mencionado en este caso es un MD-11, no un Airbus A300 como en el accidente del vuelo 1354 de UPS en 2013, que se estrelló en Birmingham, Alabama, y que no tuvo relación con Louisville

Según algún canal de Telegram el avión portaba entre 200,000 y 250,000 galones de combustible al estrellarse cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville, Kentucky.
Aquí una fotico. Han pedido que la gente se quede en su domicilio en un área de 5 millas.

Más t.me/RezistanceTrench1/31694  media
