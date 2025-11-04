Noticia en desarrollo :Un avión de UPS se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville, según una fuente(inglés)

Noticia en desarrollo : Un avión MD-11 de UPS se estrella cerca del aeropuerto de Louisville, Kentucky, segundo información preliminar, dice una fuente. Es importante destacar que el avión mencionado en este caso es un MD-11, no un Airbus A300 como en el accidente del vuelo 1354 de UPS en 2013, que se estrelló en Birmingham, Alabama, y que no tuvo relación con Louisville