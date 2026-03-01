edición general
13 meneos
148 clics
Notas para no ser manipulados por la guerra contra Irán

Notas para no ser manipulados por la guerra contra Irán

Augusto Zamora, ex diplomático nicaragüense 1. La guerra criminal de agresión contra Irán lleva apenas dos días. Aunque llevara cuatro o seis, a menos que termine, es un plazo de tiempo demasiado corto para sacar ningún tipo de conclusiones. Toca esperar pacientemente sin dejarse arrastrar por los agoreros. ...

| etiquetas: irán , eeuu , guerra , israel , propaganda , manipulación , augusto zamora
11 2 3 K 111 actualidad
6 comentarios
11 2 3 K 111 actualidad
carakola #2 carakola
#0 He puesto el nombre del autor en las etiquetas, así se pueden localizar más cosas de el de manera fácil.
1 K 30
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
". La práctica totalidad de informaciones sobre la guerra de agresión proviene de fuentes sionistas, atlantistas y gringas. Agárrenlas con guantes, pinzas y mascarillas. Salvo honrosas excepciones, la mitad de ellas son mentira y la otra mitad manipulación. Los sionistas ocultan todo el daño y destrucción que les provoca Irán; los gringos nunca dicen la verdad, salvo si concuerda con sus intereses. Pasará tiempo para que podamos conocer lo que verdaderamente ha pasado."


Podria resumir el articulo en, hacedme caso solo a mi y a mi blog xD
2 K 28
Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 Todo esto publicado por Observatoriocrisis.com, un medio descaradamente propagandista.
0 K 13
manbobi #4 manbobi
Si pozzi, Chinarrusia, escorpioncito, el del casco, soplaplumas, la maestra y demás detectores de bulos están a los negativos, es propaganda de la mala. Si votan positivo, es información veraz del lado bueno.
0 K 12
cosmonauta #5 cosmonauta *
#4 Sería elegante citarlos, ya que te refieres a ellos.

Ya te decía ayer que te gusta mucho tirar la piedra y esconder la mano.
0 K 17
manbobi #6 manbobi
#5 Hombreeee, tú también eres garante de calidad, como con lo del microblogging bulo que al final no era. Sois una panda curiosa.
Tienes una pregunta pendiente en el notame, si no tienes otra cosa que hacer, claro.
0 K 12

menéame