Los notarios advierten del freno en la compra de viviendas mientras los precios se disparan
La compra de viviendas se desaceleró en el segundo trimestre y el último cerró con tasas interanuales negativas
|
etiquetas
:
vivienda
,
especulacion
,
burbuja
,
inmobiliaria
,
españa
,
spain
actualidad
12 comentarios
actualidad
#2
platypu
La pregunta que me hago siempre es por que seguimos necesitando notarios teniendo la administracion publica
3
K
44
#4
makinavaja
#2
y registradores....
1
K
19
#6
jonolulu
*
#2
#4
#5
Los notarios y los registradores son funcionarios públicos
3
K
44
#12
josde
#6
Pues cobran como empresas privadas, sobre todo los notarios.
0
K
20
#7
EISev
#4
eso pensaron los obispos y bien que lo aprovecharon
0
K
12
#11
josde
#4
No cabrees a Rajoy que solo vive de eso.
0
K
20
#5
silzul
#2
Más que la administración pública.... Es porque teniendo una administración pública y encima pudiendo informatizarla ¿Para que coño hacen falta?
1
K
14
#8
Tito_Keith
#2
para dar fe
0
K
7
#1
NPCMeneaMePersigue
Por eso tenéis instagram lleno de vendehumos con la vivienda diciendo que va a seguir subiendo, que compres que esto nunca termina...
0
K
19
#10
Toponotomalasuerte
#1
a ver. La venta no ha bajado. Ha subido. Es record 2025, se vendió aún más que en 2024. Sigue habiendo muchísimo stock en núcleos urbanos y encima se está empezando a liberar suelo y promociones enteras por parte de los fondos y vas a ver más grúas.(Seguro que ya las estás viendo, has pasado de no ver ninguna a ver unas pocas y este año verás más)
Lo que si suenan por mi entorno son varias carteras importantes que van a deshacerse de producto este año. Eso serían buenas noticias por qué lo…
Lo que si suenan por mi entorno son varias carteras importantes que van a deshacerse de producto este año. Eso serían buenas noticias por qué lo…
» ver todo el comentario
0
K
11
#9
meroespectador
Notarios y registradores de la propiedad, dos gremios absurdos llenos de privilegios y completamente obsoletos.
0
K
11
#3
lectordigital
Cuidado árbol vaaaa...
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Lo que si suenan por mi entorno son varias carteras importantes que van a deshacerse de producto este año. Eso serían buenas noticias por qué lo… » ver todo el comentario