Los notarios advierten del freno en la compra de viviendas mientras los precios se disparan

La compra de viviendas se desaceleró en el segundo trimestre y el último cerró con tasas interanuales negativas

platypu #2 platypu
La pregunta que me hago siempre es por que seguimos necesitando notarios teniendo la administracion publica
makinavaja #4 makinavaja
#2 y registradores....
jonolulu #6 jonolulu *
#2 #4 #5 Los notarios y los registradores son funcionarios públicos
josde #12 josde
#6 Pues cobran como empresas privadas, sobre todo los notarios.
#7 EISev
#4 eso pensaron los obispos y bien que lo aprovecharon
josde #11 josde
#4 No cabrees a Rajoy que solo vive de eso. xD
#5 silzul
#2 Más que la administración pública.... Es porque teniendo una administración pública y encima pudiendo informatizarla ¿Para que coño hacen falta?
Tito_Keith #8 Tito_Keith
#2 para dar fe {0x1f440}
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Por eso tenéis instagram lleno de vendehumos con la vivienda diciendo que va a seguir subiendo, que compres que esto nunca termina...
#10 Toponotomalasuerte
#1 a ver. La venta no ha bajado. Ha subido. Es record 2025, se vendió aún más que en 2024. Sigue habiendo muchísimo stock en núcleos urbanos y encima se está empezando a liberar suelo y promociones enteras por parte de los fondos y vas a ver más grúas.(Seguro que ya las estás viendo, has pasado de no ver ninguna a ver unas pocas y este año verás más)
Lo que si suenan por mi entorno son varias carteras importantes que van a deshacerse de producto este año. Eso serían buenas noticias por qué lo…   » ver todo el comentario
meroespectador #9 meroespectador
Notarios y registradores de la propiedad, dos gremios absurdos llenos de privilegios y completamente obsoletos.
#3 lectordigital
Cuidado árbol vaaaa...
