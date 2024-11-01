De la nota de prensa a los bulos: todas las preguntas que tendrá que contestar la sentencia del Supremo sobre García Ortiz

La resolución completa, así como el voto particular de dos magistradas que apuestan por la absolución, establecerá los términos concretos de la condena de inhabilitación del exfiscal general y marcará el camino de su futuro recurso ante el Constitucional. El Tribunal Supremo tiene previsto hacer pública en los próximos días su sentencia más relevante del último lustro: la que ha condenado e inhabilitado a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una resolución de la que, por .....
| etiquetas: tribunal supremo , sentencia , fiscal general , garcia ortiz , bulos
Y si no queremos taza, nos darán taza y media.
Entre los hooligans que defendían que era imposible saber quién era M.Rajoy y los hooligans que defienden a un fiscal general que borra pruebas en cuando se sabe investigado, pocas diferencias.
Los hooligans políticos sois el cáncer de la democracia.
Y menos mal que le fiscal borró su móvil porque sino al día siguiente estarían todas sus conversaciones privadas y me refiero a las que no tienen que ver con la causa investigada, en El Mundo y OK Mongolo.
La tardanza en sacar la sentencia, en un caso tan simple para ellos en la que apenas tuvieron que deliberar, una clara declaración de intenciones; aquí mandamos nosotros.
Se puede condenar sin sentencia?
Y si es así:
Hay un plazo para esa sentencia o es 'ad infinitum'.
El plazo no está fijado pero suele ser de algunos días o semanas.
Y sobre el artículo alguna crítica en concreto?
Después de ver el juicio desmenuzando. las pruebas presentadas, las prisas por sacar el veredicto, lo laxo en sacar la sentencia y todo la demás mierda que a surgido como las risotadas indecentes del presidente del tribunal ? me interesa tu opinión de experto y tu olfato sobre la verdad ¿nos ayudas? ... aun me queda espacio para risas este sábado.
Se nos va la democracia por el sumidero y algunos, con su moral laxa, son cómplices plenos creo yo mas bien
Es plausible.
... y seguro una proporción igual que la condena al fiscal fue política.
Eso es ya tu deseo, no la realidad.