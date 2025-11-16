De Nostradamus a los antivacunas: por qué los chalados resultan útiles para la ciencia aunque den mucho miedo

Viste un concepto en los jardines zen conocido como el «rincón agreste». La idea es que en todo jardín, por muy cuidado que esté, debe quedar un trozo de tierra virgen donde la vegetación crezca salvaje y caótica, para recordarle al jardinero el aspecto que el universo quiso que tuviera. «Creo que todos deberíamos cultivar un sano rincón agreste en nuestra mente», defiende Dan Schreiber (Hong Kong, 1984) en su nuevo libro, 'La teoría de todo lo demás'.