Nos merecemos mucho, mucho más tiempo libre

Hay mucho más en la vida que el trabajo. Todos tenemos familias, amigos y un mundo maravilloso que disfrutar. Necesitamos más tiempo libre para hacerlo.

#2 ombresaco
antes trabajaba una persona, y vivía toda la familia, y 1 mes de vacaciones. Y si un niño se ponía malo, no era un drama organizativo. Ahora trabajan 2, y estamos tan al límite que cualquier imprevisto (que un niño se ponga malo de un día para otro no debería ser un gran problemas, es algo habitual) es un problema para mucha gente. Tan grave que le dan paracetamol y lo mandan al colegio a que contagie a todos los demás, para que los padres no pierdan un día de trabajo.

Las condiciones laborales siguen con normas desactualizadas a la realidad. Y la gente cada vez tiene menos hijos (lo cual también tiene sus ventajas). Pero no hablamos de condiciones laborales, sino de la conspiración del gran reemplazo
ummon #9 ummon
#2 Tranquilos todos, que ahora viene la ultraderecha, que se caracteriza por pensar en el trabajador, y arregla este desaguisado.
Como todo el mundo sabe (menos los putos zurdos), todos estos problemas vienen dados por los malvados derechos laborales, así que lo único que hay que hacer es quitarlos todos y que cada trabajador negocie “en libertad” con su empleador y listo. Todo resuelto.
¿Problemas de conciliación? Ya no los hay, pues ya no existe la conciliación.
¿Problemas de jornadas?
#11 Review
#2 muy de acuerdo con lo que dices.

Parece que quieren que tengamos un modelo familiar de los 80 pero costando la vivienda 50 veces más, con mucho menor poder adquisitivo y con ambos miembros de la pareja trabajando
Khadgar #8 Khadgar
#7 ¿En Irlanda, Holanda y Bélgica no abren los restaurantes o los cines a partir de las cinco?
DrEvil #10 DrEvil
Cada vez que contratéis a un trabajador autónomo (peluqueros que no son de franquicia, dueños de pequeño bar, fontaneros, dueños de taller de automóvil, etc...) pagad lo que os pida, y luego añadid un "mucho más" de propina.
Así podrá trabajar menos horas por el mismo salario y tendrá más tiempo libre. Que se lo merece.
O no estáis dispuestos a darle al trabajador lo que merece?!
#1 rodriarevalo *
ILEGALIZACION DE LA PUTA JORNADA PARTIDA YA.

A las cinco como parte , TODOS deberíamos estar saliendo para casa. Y los que digáis que si la cervecita o el restaurante, comedme los huevos.

Lo de este puto pais es inhumano.
#3 ombresaco
#1 Cuidado con las afirmaciones tan aboslutas, es algo que depende del sector. No es solo la cervecita, es que si los de la cervecita tienen horario de oficina, pues nadie va a ir porque la mayoría estarán trabajando. O los centros comerciales, o fábricas que trabajan a turnos porque no pueden parar, o el soporte técnico, reparaciones, seguridad...
Khadgar #6 Khadgar
#3 Nada, a las cinco todos a casa. Y si se te pega fuego la casa a las seis te esperas al día siguiente. :troll:
ErMijita #4 ErMijita
#1 Más bien lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral, se sabe ya que el modelo de 8 horas 5 días a la semana está desfasado, a día de hoy es improductivo. Además también se reduciría e incluso se eliminaría el turno partido.
Khadgar #5 Khadgar
#1 ¿TODOS? ¿Incluidos los bomberos y los médicos? :shit:

Por cierto, será lo de este puto país... y el resto de putos países en el mundo. :roll:
JLB_gdl #7 JLB_gdl
#5 si, se cubren con medicos con diferentes horarios pero menos horas trabajadas al mes.

No es solo este pais, hay ya paises que lo tienen implantado por ley como Irlanda, Holanda, belgica, alemania, etc
