·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7935
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7330
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7216
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5420
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
4547
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
509
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
455
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
314
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
487
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
516
Sionista, defensor de la masacre en Gaza y respaldado por Netanyahu: así es Sylvan Adams, el dueño del equipo israelí boicoteado en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
44
clics
Nos merecemos mucho, mucho más tiempo libre
Hay mucho más en la vida que el trabajo. Todos tenemos familias, amigos y un mundo maravilloso que disfrutar. Necesitamos más tiempo libre para hacerlo.
|
etiquetas
:
tiempo libre
,
ocio
,
trabajo
23
5
0
K
277
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
0
K
277
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
antes trabajaba una persona, y vivía toda la familia, y 1 mes de vacaciones. Y si un niño se ponía malo, no era un drama organizativo. Ahora trabajan 2, y estamos tan al límite que cualquier imprevisto (que un niño se ponga malo de un día para otro no debería ser un gran problemas, es algo habitual) es un problema para mucha gente. Tan grave que le dan paracetamol y lo mandan al colegio a que contagie a todos los demás, para que los padres no pierdan un día de trabajo.
Las condiciones laborales siguen con normas desactualizadas a la realidad. Y la gente cada vez tiene menos hijos (lo cual también tiene sus ventajas). Pero no hablamos de condiciones laborales, sino de la conspiración del gran reemplazo
2
K
24
#9
ummon
#2
Tranquilos todos, que ahora viene la ultraderecha, que se caracteriza por pensar en el trabajador, y arregla este desaguisado.
Como todo el mundo sabe (menos los putos zurdos), todos estos problemas vienen dados por los malvados derechos laborales, así que lo único que hay que hacer es quitarlos todos y que cada trabajador negocie “en libertad” con su empleador y listo. Todo resuelto.
¿Problemas de conciliación? Ya no los hay, pues ya no existe la conciliación.
¿Problemas de jornadas?…
» ver todo el comentario
0
K
12
#11
Review
#2
muy de acuerdo con lo que dices.
Parece que quieren que tengamos un modelo familiar de los 80 pero costando la vivienda 50 veces más, con mucho menor poder adquisitivo y con ambos miembros de la pareja trabajando
0
K
6
#8
Khadgar
#7
¿En Irlanda, Holanda y Bélgica no abren los restaurantes o los cines a partir de las cinco?
0
K
14
#10
DrEvil
Cada vez que contratéis a un trabajador autónomo (peluqueros que no son de franquicia, dueños de pequeño bar, fontaneros, dueños de taller de automóvil, etc...) pagad lo que os pida, y luego añadid un "mucho más" de propina.
Así podrá trabajar menos horas por el mismo salario y tendrá más tiempo libre. Que se lo merece.
O no estáis dispuestos a darle al trabajador lo que merece?!
0
K
7
#1
rodriarevalo
*
ILEGALIZACION DE LA PUTA JORNADA PARTIDA YA.
A las cinco como parte , TODOS deberíamos estar saliendo para casa. Y los que digáis que si la cervecita o el restaurante, comedme los huevos.
Lo de este puto pais es inhumano.
0
K
6
#3
ombresaco
#1
Cuidado con las afirmaciones tan aboslutas, es algo que depende del sector. No es solo la cervecita, es que si los de la cervecita tienen horario de oficina, pues nadie va a ir porque la mayoría estarán trabajando. O los centros comerciales, o fábricas que trabajan a turnos porque no pueden parar, o el soporte técnico, reparaciones, seguridad...
2
K
17
#6
Khadgar
#3
Nada, a las cinco todos a casa. Y si se te pega fuego la casa a las seis te esperas al día siguiente.
1
K
7
#4
ErMijita
#1
Más bien lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral, se sabe ya que el modelo de 8 horas 5 días a la semana está desfasado, a día de hoy es improductivo. Además también se reduciría e incluso se eliminaría el turno partido.
3
K
43
#5
Khadgar
#1
¿TODOS? ¿Incluidos los bomberos y los médicos?
Por cierto, será lo de este puto país... y el resto de putos países en el mundo.
0
K
14
#7
JLB_gdl
#5
si, se cubren con medicos con diferentes horarios pero menos horas trabajadas al mes.
No es solo este pais, hay ya paises que lo tienen implantado por ley como Irlanda, Holanda, belgica, alemania, etc
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las condiciones laborales siguen con normas desactualizadas a la realidad. Y la gente cada vez tiene menos hijos (lo cual también tiene sus ventajas). Pero no hablamos de condiciones laborales, sino de la conspiración del gran reemplazo
Como todo el mundo sabe (menos los putos zurdos), todos estos problemas vienen dados por los malvados derechos laborales, así que lo único que hay que hacer es quitarlos todos y que cada trabajador negocie “en libertad” con su empleador y listo. Todo resuelto.
¿Problemas de conciliación? Ya no los hay, pues ya no existe la conciliación.
¿Problemas de jornadas?… » ver todo el comentario
Parece que quieren que tengamos un modelo familiar de los 80 pero costando la vivienda 50 veces más, con mucho menor poder adquisitivo y con ambos miembros de la pareja trabajando
Así podrá trabajar menos horas por el mismo salario y tendrá más tiempo libre. Que se lo merece.
O no estáis dispuestos a darle al trabajador lo que merece?!
A las cinco como parte , TODOS deberíamos estar saliendo para casa. Y los que digáis que si la cervecita o el restaurante, comedme los huevos.
Lo de este puto pais es inhumano.
Por cierto, será lo de este puto país... y el resto de putos países en el mundo.
No es solo este pais, hay ya paises que lo tienen implantado por ley como Irlanda, Holanda, belgica, alemania, etc