edición general
5 meneos
39 clics
"Nos ganó el incendio": la retirada de los bomberos cuando el siniestro se complica

"Nos ganó el incendio": la retirada de los bomberos cuando el siniestro se complica  

Un capataz de la BRIF explica cómo funciona el Protocolo OCEL, el salvavidas que sacó a 20 bomberos del infierno de Sanabria

| etiquetas: protocolo oacel , brif , capataz , bbff , iiff , sanabria
4 1 0 K 72 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 72 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Observación
Atención
Comunicación
Escape
Lugar seguro

Protocolo de seguridad que desconocen la mayoría de los trabajadores de todas esas empresas subcontratadas por la JCYL {0x1f525}  media
0 K 20
Lyovin81 #2 Lyovin81 *
#1 así es, porque antes de opositar yo estuve en una de esas empresas y firmabas unos papeles y ale, a apagar fuegos. Es una puta locura, yo era joven pero ahí estaba el borracho que se iba cayendo por todas partes, el tonto del pueblo, y el capataz que era un tío que acababa de salir de la cárcel unos dias antes por liarse con una menor. Vergonzoso es poco. Y siguen igual o peor.
Las famosas Romeo de Castilla Y León... Manteneos lejos de las empresas privadas en general, pero de esas más aún.
0 K 7
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 Tragsa es el chiringuito a través del que sangran al erario público con toda impunidad, porque absolutamente nadie controla qué es lo que hacen tales empresaurios, con las partidas presupuestarias de dinero público que se les otorga a cada una.

Tragsa es el verdadero problema {0x1f525}
0 K 20
Lyovin81 #4 Lyovin81
#3 Tragsa es el problema, si. Pero creeme, hay empresas mucho peores... Pero mucho.
0 K 7

menéame