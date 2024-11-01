edición general
¿Por qué nos creemos las mentiras?

La forma en que procesamos la información cambia según lo que podemos ganar o perder. Una investigación revela que esta dinámica influye en nuestra tendencia a aceptar afirmaciones falsas, especialmente cuando provienen de personas cercanas...El efecto es especialmente llamativo entre amigos: en contextos de ganancia, sus cerebros mostraban sincronía en zonas relacionadas con la recompensa; en contextos de pérdida, la sincronía aparecía en áreas ligadas a la evaluación del riesgo.

| etiquetas: psicología , mentiras , ganancia , credulidad
javierchiclana #1 javierchiclana *
La "inercia" en el pensamiento funciona "Sesgo de Confirmación"... por eso es imprescindible para las sectas catequizar a los nenes antes de que tengan razonamiento.
alcama #4 alcama
#1 ¿con sectas te refieres a pedir dinero a sus fieles para montar negocios privados y luego predicar una cosa y hacer la contraria?
alcama #2 alcama
Mira, aquí puede venir un votante del PSOE y contestarnos a esa pregunta
#3 Pivorexico *
Esto empieza cuando nuestras abuelas, nos definen como los más guapos .
karakol #5 karakol
El problema no es creer la primera mentira, el problema está en creer la segunda mentira.
