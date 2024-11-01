Noruega lanza el primer tren nocturno panorámico para ver auroras boreales

El proyecto, impulsado por la empresa ferroviaria estatal Vy y autoridades turísticas regionales, busca posicionar a Noruega como el destino líder para la observación de auroras, reduciendo al mismo tiempo el impacto ecológico del turismo tradicional en zonas sensibles del Ártico. El tren operará con energía renovable proveniente de la red noruega, reforzando el compromiso ambiental del país. Además de la experiencia visual, los pasajeros podrán acceder a información científica en tiempo real sobre la actividad solar.