Noruega lanza el primer tren nocturno panorámico para ver auroras boreales

El proyecto, impulsado por la empresa ferroviaria estatal Vy y autoridades turísticas regionales, busca posicionar a Noruega como el destino líder para la observación de auroras, reduciendo al mismo tiempo el impacto ecológico del turismo tradicional en zonas sensibles del Ártico. El tren operará con energía renovable proveniente de la red noruega, reforzando el compromiso ambiental del país. Además de la experiencia visual, los pasajeros podrán acceder a información científica en tiempo real sobre la actividad solar.

#1 cocococo
Una vez fui a Islandia para ver las putas auroras boreales. Contratamos una expedición que costó cara y no vimos una mierda, pero dos días después las vi desde la cabaña donde estaba alojado.

Ahora mismo me pagan el viaje con todos los gastos y no vuelvo a Islandia ni por asomo. Eso sí, es un país bastante seguro porque seguramente los delincuentes están congelados.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Tiene que molar un montón.
#3 Radix2
Mmmm, tengo mis dudas, desde el tren de noche no ves estrellas.

Supongo que con las luces apagadas y algún cristal especial pero..... Lo dudo
teneram #4 teneram
#3 Lo dice en la noticia: "...asientos reclinables con orientación al cielo y tecnología de iluminación mínima para no afectar la visibilidad del fenómeno."
