Noruega anuncia que no participará en el "Consejo de Paz" de Trump tras la polémica por el Premio Nobel de la Paz

Noruega anunció que no participará en el "Consejo de Paz" propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la tensión por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y la polémica por Groenlandia. "La propuesta estadounidense plantea una serie de temas que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos", informó el secretario de Estado adscrito a la oficina del primer ministro noruego Kristoffer Thoner, en un mensaje transmitido a la agencia de noticias AFP.