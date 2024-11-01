edición general
Norman Finkelstein desvela los oscuros secretos de Israel [EN]

La principal organización israelí de derechos humanos que Selma publicó un informe. Dice dos cosas. Dejemos de hablar de Israel y los territorios ocupados. Hay un solo estado allí. Hay un solo estado. Se extiende desde el Mediterráneo hasta el Jordán. Incorpora Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Hay un solo estado. Es el estado de Israel. Y dijeron que la base de ese estado es la supremacía judía. Una supremacía judía desigual. Los árabes palestinos israelíes tienen más derechos que los árabes de Cisjordania. Y luego los árabes de Gaza.

XtrMnIO
Israel no es más que una colonia sionista.

En cuanto caiga Gringoland, Israel se extinguirá, sus habitantes no tienen apego por esa tierra.
