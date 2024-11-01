edición general
La normalización de la prohibición de libros [ENG]

Nunca antes en la vida de un estadounidense vivo se habían retirado sistemáticamente tantos libros de las bibliotecas escolares de todo el país. Nunca antes tantos estados habían aprobado leyes o regulaciones para facilitar la prohibición de libros, incluidas las prohibiciones de títulos específicos en todo el estado. Más de 22.000 libros han sido prohibidos en 45 estados.

Los libros son un peligro para el fascismo, quieren gente sin criterio y que obedezca como un ejército. Un libro da puntos de vista distintos sobre un mismo tema aunque el autor lleve siglos muerto y facilitan la amplitud de miras.
Hace años hacían películas donde ridiculizaban la quema de libros por los nazis ;) youtu.be/uBj9xDuKtWE?si=AyYgoQCKsjB-G_Te
#1 que asco por dios, la original es mejor, www.youtube.com/watch?v=D-0YQRb4_ho
¡Libertad carajo!

Ah no, que eso era en otro país …

MAGA: Make Argentina Great Again …

No, eso tampoco, voy a tomarme un café a ver si espabilo.
Espero que lo estén haciendo bien y hayan prohibido Fahrenheit 451
Edit: Lo he buscado en listado de libros baneados y no aparece. Catetos...
