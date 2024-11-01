La normalización de la prohibición de libros [ENG]

Nunca antes en la vida de un estadounidense vivo se habían retirado sistemáticamente tantos libros de las bibliotecas escolares de todo el país. Nunca antes tantos estados habían aprobado leyes o regulaciones para facilitar la prohibición de libros, incluidas las prohibiciones de títulos específicos en todo el estado. Más de 22.000 libros han sido prohibidos en 45 estados.