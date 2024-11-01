edición general
Nomenclatura y taxonomía para la comunidad: La familia de angiospermas Putranjiváceas cuenta ya con un nuevo catálogo global

Las listas nomenclaturales constituyen el fundamento sobre el que se construye el conocimiento sistemático: permiten ordenar y clarificar los nombres científicos. El investigador Alejandro Quintanar del Real Jardín Botánico-CSIC,en colaboración con Patricia Barberá, de la Universidad Autónoma de Madrid y Alan Elliott y David J. Harris, ambos del Real Jardín Botánico de Edimburgo, han realizado un catálogo global de la familia Putranjiváceas, lo que supone un hito en la taxonomía del orden de angiospermas Malpighiales.

4 comentarios
porcorosso
El estudio:
THE PUTRANJIVACEAE OF THE WORLD: A CROSS-REFERENCED CHECKLIST OF THE GENERA AND SPECIES
journals.rbge.org.uk/ejb/article/view/2058
ur_quan_master
Ya era hora. Esto era un sinvivir.
Sandilo
Gracias!! A partir de hoy ya veo la vida de otra manera.
diablos_maiq
la familia Putranjiváceas les estará eternamente agradecida
