Nomenclatura y taxonomía para la comunidad: La familia de angiospermas Putranjiváceas cuenta ya con un nuevo catálogo global

Las listas nomenclaturales constituyen el fundamento sobre el que se construye el conocimiento sistemático: permiten ordenar y clarificar los nombres científicos. El investigador Alejandro Quintanar del Real Jardín Botánico-CSIC,en colaboración con Patricia Barberá, de la Universidad Autónoma de Madrid y Alan Elliott y David J. Harris, ambos del Real Jardín Botánico de Edimburgo, han realizado un catálogo global de la familia Putranjiváceas, lo que supone un hito en la taxonomía del orden de angiospermas Malpighiales.