Nokia dirá adiós a la Bolsa de París el 31 de diciembre de 2025

Las acciones de la compañía dejarán de cotizar en la Bolsa de París tras casi una década en el parqué galo. “En abril de 2015 las acciones de Nokia se incorporaron a Euronext París junto con la adquisición de Alcatel-Lucent para garantizar la continuidad de la cotización de sus accionistas en Francia. La decisión de retirarse de la Bolsa se tomó tras una revisión de los volúmenes de negociación, los costes y los requisitos administrativos relacionados con la cotización de Nokia en Euronext París”, ha detallado la empresa nórdica

Ramsay_Bolton #1 Ramsay_Bolton
Una empresa lider del sector de moviles... a irrelevante en 10 anyos... digno de estudio.
