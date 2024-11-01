·
Noelia Ramírez: "Muchos escritores se hacen pasar por pobres, estamos rodeados de trileros de la precariedad"
La periodista cultural publica Nadie me esperaba aquí, un ensayo sobre el desclasamiento y el sentimiento de no pertenencia.
|
etiquetas:
:
noelia ramírez
,
trileros
,
pobres
,
postureo
,
escritores
3
1
0
K
37
actualidad
#2
YSiguesLeyendo
Noe, ¿qué tal? Mira, una buena periodista jamás se convertiría en protagonista. Ah, y una periodista cultural lo último que haría sería desprestigiar al objeto de sus noticias: quienes escriben libros. Por cierto, Noe, ¿cómo estás? En serio, me preocupas que tengas tanta inquina contra quienes escriben libros cuando tu trabajo es escribir sobre libros. ¿Has leído ya a Adela Cortina? Te ayudará a entender muchas cosas y, quién sabe, incluso a sentirte mejor. Que estés bien, Noe. Un saludo
0
K
20
#1
elTieso
«El periodismo, que siempre había sido un oficio de gente de la calle y de buscavidas, se está convirtiendo en un trabajo para gente privilegiada. A este paso, no van a quedar periodistas de barrio. Entonces, ¿quién te va a contar el mundo y con qué mirada? Eso me parece preocupante».
0
K
11
