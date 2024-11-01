·
más visitadas
11071
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
12081
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5759
clics
Engañabobos
4258
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
4424
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
479
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
265
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
349
El movimiento civil BDS desafía la impunidad de Israel
226
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
459
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
3
meneos
31
clics
Las Noches de Ortega | Niños borrachos [HUMOR]
Las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega saca a luz algo de lo que nadie habla: el alcohol y la infancia. Cadena SER. [HUMOR]
|
etiquetas
:
juan
,
carlos
,
ortega
,
niños
,
borrachos
,
cadena ser
2
1
0
K
29
actualidad
4 comentarios
2
1
0
K
29
actualidad
#2
Pertinax
Hay Ortega, hay meneo.
0
K
13
#4
reivaj01
*
¿Quiere olvidar todos sus problemas de golpe?
Beba coñac Campiño en grandes dosis
Coñac Campiño
Para mayores y para niños
....
Querido joven, ¿quieres saber lo que se siente siendo un hombre?
Fuma tragándote el humo.
El cigarrillo Winston te hará ser un hombre en solo dos caladas.
Cigarrillos Winston para ser un hombre.
0
K
12
#1
CoolCase
Es el programa de este mismo miercoles y está un poco relacionado con la actualifad pero quizá estaría mejor en humor pero no he conseguido ponerlo ahí si alguien me lo puede cambiar genial.
0
K
11
#3
LázaroCodesal
www.youtube.com/watch?v=vHTg-3HNNd0
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
