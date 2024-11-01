edición general
Las Noches de Ortega | Niños borrachos [HUMOR]

Las noches de Ortega con Juan Carlos Ortega saca a luz algo de lo que nadie habla: el alcohol y la infancia. Cadena SER. [HUMOR]

Pertinax #2 Pertinax
Hay Ortega, hay meneo.
reivaj01 #4 reivaj01 *
¿Quiere olvidar todos sus problemas de golpe?
Beba coñac Campiño en grandes dosis
Coñac Campiño
Para mayores y para niños

....

Querido joven, ¿quieres saber lo que se siente siendo un hombre?
Fuma tragándote el humo.
El cigarrillo Winston te hará ser un hombre en solo dos caladas.
Cigarrillos Winston para ser un hombre.
CoolCase #1 CoolCase
Es el programa de este mismo miercoles y está un poco relacionado con la actualifad pero quizá estaría mejor en humor pero no he conseguido ponerlo ahí si alguien me lo puede cambiar genial.
