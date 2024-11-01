edición general
2 meneos
13 clics

La noche de las corbatas largas

Corbata: nombre femenino Prenda de adorno, especialmente masculina, consistente en una banda larga y estrecha de seda u otro tejido adecuado, que, colocada alrededor del cuello, […]

| etiquetas: abogacía
1 1 0 K 16 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
crob #1 crob
Resumen vía IA

El artículo narra el conflicto histórico y actual de los abogados y procuradores mutualistas en España, quienes luchan por dejar de cotizar en mutualidades privadas y poder integrarse en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), buscando así reconocimiento de sus derechos sociales y pensiones justas

### Claves

- El texto presenta la corbata como símbolo de la abogacía institucional, en contraste con la espontaneidad y el espíritu rebelde de los profesionales de a…   » ver todo el comentario
0 K 14

menéame