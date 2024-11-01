·
2
meneos
13
clics
La noche de las corbatas largas
Corbata: nombre femenino Prenda de adorno, especialmente masculina, consistente en una banda larga y estrecha de seda u otro tejido adecuado, que, colocada alrededor del cuello, […]
abogacía
actualidad
#1
crob
Resumen vía IA
El artículo narra el conflicto histórico y actual de los abogados y procuradores mutualistas en España, quienes luchan por dejar de cotizar en mutualidades privadas y poder integrarse en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), buscando así reconocimiento de sus derechos sociales y pensiones justas
###
Claves
- El texto presenta la corbata como símbolo de la abogacía institucional, en contraste con la espontaneidad y el espíritu rebelde de los profesionales de a…
» ver todo el comentario
0
K
14
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
