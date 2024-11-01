edición general
Los Nobel de la Paz, antesala de invasiones y guerras

Nada es casual en los Nobel de la Paz. En la lista de los galardonados verán patrocinadores de la guerra, guerreros anticomunistas y políticos cuyas decisiones tienen tras de sí muchos cadáveres

azathothruna
Por eso ha disminuido mi respeto por suecia y por toda escandinavia.
Ricochet
Recordemos a Barack Obama.
