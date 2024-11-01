·
Nobel de Física 2025: EXPLICADO [Cuentos cuánticos]
Hablaremos sobre el contenido físico del Nobel de Física de 2025 concedido al efecto túnel macroscópico y la discretización de la energía en la corriente eléctrica.
|
etiquetas
:
premio nobel
,
fisica
,
efecto túnel macroscópico
ciencia
2 comentarios
ciencia
#1
aPedirAlMetro
*
Relacionadas:
Premio Nobel de Física 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis
Qué es el efecto túnel cuántico que ganó el Premio Nobel de Física 2025 y qué significa para el futuro
#2
Toponotomalasuerte
Es de hace unos días. De los mejores canales de divulgación.
Independientemente de los frikis , tiene videos con charlas y explicaciones maravillosos. Y en el canal de Javier García tiene unas explicaciones de los viajes en el tiempo y de la tierra plana que son dignos de ver.
