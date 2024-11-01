edición general
Nobel de Física 2025: EXPLICADO [Cuentos cuánticos]

Hablaremos sobre el contenido físico del Nobel de Física de 2025 concedido al efecto túnel macroscópico y la discretización de la energía en la corriente eléctrica.

Es de hace unos días. De los mejores canales de divulgación.
Independientemente de los frikis , tiene videos con charlas y explicaciones maravillosos. Y en el canal de Javier García tiene unas explicaciones de los viajes en el tiempo y de la tierra plana que son dignos de ver.
