edición general
2 meneos
138 clics

Noah Centineo será el nuevo John Rambo"

Noah Centineo no pudo ser el nuevo He-Man, pero sí será el nuevo John Rambo. Así lo adelanta Deadline, medio que asegura que el actor encabezará el reparto de 'John Rambo', la precuela de la famosa franquicia ochentera hasta ahora siempre liderada por Sylvester Stallone que contará con un guión escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani ('Black Adam', 'The Mauritanian').

| etiquetas: rambo , cine , stallone , centineo
2 0 1 K 12 ocio
8 comentarios
2 0 1 K 12 ocio
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Hollywood va a estar haciendo siempre las mismas películas hasta el final de los tiempos? Que turra, colega.
4 K 45
#2 erdigan
#1 se supone que es una precuela que contará las experiencias de Rambo en Vietnam...
1 K 18
Apotropeo #7 Apotropeo
#2 y, en esta, sí se sinte las piernas.
:troll:
0 K 8
johel #3 johel *
#1 Llevan haciendolo desde el inicio de los tiempos del cine, asi que si.
Ejemplo tipico; piensa en la cantidad de versiones que se han hecho de las peliculas mudas de laurel y hardy, del gordo y el flaco, de bud spencer y terence hill, del cachas y el gordaco, del tonto y el listo, del guapo y el feo... con pequeños giros de guion una gran mayoria son todas la misma pelicula.
0 K 10
Rorschach_ #5 Rorschach_
#1 Se pueden meter las precuelas por su infame preculo.
0 K 12
#8 Patruclo
#1 El otro dia hablabamos de que hoy en dia es muy dificil que alguien joven se ponga una pelicula antigua, no hablo de cine clasico o de la edad de oro, no hablo de los 70s o de los 80s, es que incluso ver cosas de los 90s se les hace durisimo.
0 K 9
#4 bibubibu
Tengo la sensación de que las últimas décadas, estoy viendo las mismas películas que vi en el cine hace 40 putos años.

Remake, trás remake, trás remake y reboot, trás reboot, trás reboot.
3 K 27
katakrak #6 katakrak
#4 las mismas,pero peores.
1 K 14

menéame