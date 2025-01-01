Noah Centineo será el nuevo John Rambo"

Noah Centineo no pudo ser el nuevo He-Man, pero sí será el nuevo John Rambo. Así lo adelanta Deadline, medio que asegura que el actor encabezará el reparto de 'John Rambo', la precuela de la famosa franquicia ochentera hasta ahora siempre liderada por Sylvester Stallone que contará con un guión escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani ('Black Adam', 'The Mauritanian').
| etiquetas: rambo , cine , stallone , centineo
Ejemplo tipico; piensa en la cantidad de versiones que se han hecho de las peliculas mudas de laurel y hardy, del gordo y el flaco, de bud spencer y terence hill, del cachas y el gordaco, del tonto y el listo, del guapo y el feo... con pequeños giros de guion una gran mayoria son todas la misma pelicula.
Remake, trás remake, trás remake y reboot, trás reboot, trás reboot.