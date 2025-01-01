Noah Centineo será el nuevo John Rambo"

Noah Centineo no pudo ser el nuevo He-Man, pero sí será el nuevo John Rambo. Así lo adelanta Deadline, medio que asegura que el actor encabezará el reparto de 'John Rambo', la precuela de la famosa franquicia ochentera hasta ahora siempre liderada por Sylvester Stallone que contará con un guión escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani ('Black Adam', 'The Mauritanian').