No tienes hijos porque no quieres. Y lo entiendo

En el primer semestre de 2019, se registraron poco más de 170.000 nacimientos en España, el dato más bajo de la serie histórica y por debajo del mínimo histórico, vigente desde 1995. ¿Os habéis vuelto unos egoístas incapaces de traer hijos al mundo? Claro que no. Y la inestabilidad laboral, los salarios y el precio de la vivienda no ponen una alfombra roja al asunto. Pero no soplaba el viento de cara cuando nació mi hermana a los nueve meses y un día del matrimonio de mis padres y en la nevera apenas había patatas, cebollas y un huevo.